«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье на девятом месяце беременности

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, вышла на публику в пышном мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в ярко-розовом мини-платье с пышной юбкой. Образ дополнили черные туфли на низком каблуке, сумка-клатч и солнцезащитные очки. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж. В кадре модель позировала в профиль и демонстрировала округлившийся живот. В посте она уточнила, что находится на девятом месяце беременности.

Недавно Хоск продемонстрировала фигуру в укороченных шортах в полоску, расстегнутой белой рубашке и черном жакете. Образ дополнили черные лоферы, бейсболка и сумка. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

25 апреля Эльза Хоск сообщила, что стала лицом новой рекламной кампании бренда Gucci. На одном из фото «ангел» Victoria's Secret позировала в черном бельевом платье с голой спиной и открытыми руками. Образ дополнили вечерние туфли, сумка из кожи и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали укладку с локонами.