«Богиня». Светлана Иванова восхитила фанатов фото в купальнике

Российская актриса театра и кино Светлана Иванова поделилась снимком из отпуска на Мальдивах. Фото появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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40-летняя знаменитость сфотографировалась у океана в бикини черного цвета и солнцезащитных очках.

«Эта планета не Земля. Она — Океан», — подписала телезвезда публикацию.

Подписчики восхитились фигурой Ивановой в комментариях под размещенным кадром. «Богиня», «Идеальное сочетание», «Она выбрала быть счастливой», «Как красиво», «Вы очень красивая, я вами восхищаюсь», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне певица Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте.