Минус десять лет без пластики: чем отличается новый трендовый макияж

В 2026 году визажисты делают ставку на мягкость, естественность и эффект свежей кожи. Это походит всем, вне зависимости от возраста.

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Главная причина отказа от привычной классики – слишком жесткие линии могут сыграть против внешности. Темная подводка и плотные тени способны визуально уменьшить глаза, сделать взгляд тяжелее и подчеркнуть мелкие морщины. А плотные матирующие средства часто только усиливают эффект усталого лица, выделяя неровности кожи.

Как пишет ИА SevastopolMedia, на смену четким стрелкам приходит "мягкий" макияж. Вместо резких линий визажисты предлагают использовать растушевку: сатиновые тени теплых оттенков – терракотовые, персиковые, пыльно-розовые. Черную тушь рекомендуют заменить на темно-коричневую – она делает взгляд мягче и естественнее.

Еще один тренд – свет во внутреннем уголке глаза. Небольшое количество сияющих светлых теней помогает визуально раскрыть взгляд, сделать глаза ярче и скрыть следы усталости.

Особое внимание в новом сезоне уделяют текстурам. Кремовые продукты ложатся тонким слоем, легче растушевываются и меньше подчеркивают возрастные изменения кожи.

Меняется и подход к губам: вместо четкого контура и плотной помады в моде эффект "мягкого фокуса" – слегка размытые границы, которые визуально добавляют объема и делают образ моложе.

Кожа также должна выглядеть максимально естественно. Плотный тон уступает место легким увлажняющим средствам и тональным покрытиям с сатиновым финишем. А завершить образ предлагают румянами теплых оттенков – коралловыми, терракотовыми или оранжево-розовыми с обязательной тщательной растушевкой.