Анна Семенович выложила фото из банного чана

Бывшая солистка группы «Блестящие» и певица Анна Семенович снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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46-летняя Анна Семенович была запечатлена в банном чане. Певица позировала в синем купальнике с декольте. Поп-исполнительница предстала с собранными в пучок волосами и без макияжа.

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В конце июня Семенович станцевала под дождем в леопардовом бикини. Звезда напевала «Чунга-Чангу», снимая себя на видео. Она опубликовала ролик с Мальдив в Instagram.

«Как ребенок, носилась под дождем», — призналась артистка.

Певица рассказывала подписчикам, что возлюбленный Денис Шреер устроил ей сюрприз и привез на ее любимые острова.

До этого Семенович предложила поклонникам задать интересующие их вопросы. Один из подписчиков спросил, не было ли у певицы желания кардинально сменить имидж. Поп-исполнительница заявила, что неоднократно примеряла разные образы и показала фото, на котором позировала в парике с красными волосами и ярким макияжем. Знаменитость была запечатлена в черном мини-платье, жакете с ремнем, кожаных ботфортах, перчатках и колготках в сетку.