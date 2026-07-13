Как выбрать модные и полезные солнцезащитные очки

Первые солнцезащитные очки как массовый атрибут гардероба появились в 1929 году и предназначались для прогулок по пляжу. За свою историю они стали не просто стильной вещью, но и полезным аксессуаром для защиты глаз. «Вечерняя Москва» вместе со звездным стилистом и историком моды Ксенией Кожемяк разобралась, как подобрать не только стильный, но и действительно полезный аксессуар.

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Кстати, прародителями солнцезащитных были очки от снега с узкой прорезью для глаз.

«Сегодня же солнцезащитные очки — важный аксессуар весной и летом. Они особенно нужны водителям: защищают их глаза от бликов солнца и прямых лучей, мешающих обзору. Попросту говоря, они сохраняют здоровье наших глаз, — добавила Ксения Кожемяк. — Но чтобы очки действительно защищали от солнца, нужно выбирать правильные модели: в составе стекол или их покрытий должны быть фильтры, не пропускающие ультрафиолет. Обычно информацию об этом указывают на этикетках. Если же в оправу вставлены просто темные стекла, такие очки можно носить только вечером или просто как аксессуар. Большой пользы от них не будет».

А вот модникам есть где разгуляться! В 2026 году в тренде самые разные формы солнцезащитных очков: от объемных до ультратонких. Кроме того, можно подобрать цвет оправы по вкусу: от универсальных белого и черного до яркого принта.

Хочу как у Нео!

Культовый фильм «Матрица» не только породил множество цитат, но и задал вектор стильных решений. До сих пор с некоторыми образами отлично смотрятся черные безоправные очки, стекла которых повторяют форму глазницы. В общем, аксессуар «как у Нео» не теряет актуальности.

Неторопливым созерцателям

Формы у черепаховых очков могут быть самые разные: от более классических до совсем геометричных. Главное — это их расцветка: почти янтарного цвета рама с темными вкраплениями внутри.

Универсальный вариант

Очки-кошки — неустаревающий тренд. Есть как деловые модели с крупными стеклами, так и более неформальные с миндалевидной формой оправы.

Зеркало души

Для тех, кто не любит, когда ему лезут в душу, подойдут очки с зеркальным покрытием на стеклах. Ваш взгляд останется загадкой, а собеседник вдоволь насмотрится на себя в отражении.

Снова ретро

Еще один тренд сезона — однотонные коричневые ретро-стекла. Особенно стильно они смотрятся в очках с небольшими окулярами и толстой коричневой или черной оправой. Коричневые стекла встречаются не так часто, поэтому будут выглядеть и оригинально, и актуально.

Под небо голубое

Главный хит 2026 года — очки в белой оправе, потому что цветом года стал оттенок «облачный танцор». Особенно стильно смотрятся оправы толстые, больше сантиметра в диаметре.

Кстати

Про образы солнцезащитных очков начали появляться в 18 веке. Наполеон заказал их для своей армии перед экспедицией в Египет. Стекла были покрыты сажей и лаком, из-за чего искажали картинку, но от палящего солнца глаза европейцев защищали.

Пляжная мода становится все более технологичной, практичной и инклюзивной, что позволяет женщинам с разными типами фигуры и любого возраста найти свой идеальный образ для отдыха у воды. Какие купальники в моде летом-2026 и как выбрать подходящую модель, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой.