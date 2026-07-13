Ляйсан Утяшева в облегающем платье вышла на публику с Павлом Волей

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в облегающем платье снялась с супругом Павлом Волей. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ляйсан Утяшева показала образы, в которых снялась в шоу «Большой куш», которое ведет вместе с мужем. На одном из кадров гимнастка позировала в голубом облегающем платье и массивных серьгах. Спортсменка предстала с уложенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовым блеском. Павел Воля был запечатлен в белой майке, голубой рубашке с цветами и короткими рукавами, синих брюках и очках.

© Газета.Ru

В марте Утяшева выложила фото в черном облегающем топе, который сочетала с объемной мини-юбкой в тон. Телеведущая добавила к образу солнцезащитные очки с желтыми линзами, кольцо и кожаную сумку Louis Vuitton. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В апреле Утяшева посетила церемонию закрытия ММКФ. Она предпочла для выхода платье с черным облегающим лифом и юбкой с белыми перьями. Образ дополнили сапоги из кожи с острым мысом и на высоких каблуках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.