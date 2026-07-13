Полина Гагарина похвасталась фигурой бикини

Певица Полина Гагарина снялась в купальнике и шортах. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Полина Гагарина показала, как провела свой отпуск. На одном из кадров 39-летняя певица позировала перед камерой в красном лифе бикини, который сочетала с расстегнутой полосатой рубашкой в тон и короткими шортами. Поп-исполнительница добавила к образу бежевую кепку, солнцезащитные очки и сумку на плечо. Знаменитость была запечатлена с собранными волосами и без макияжа на пляже.

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8 июля Гагарина снялась во время тренировки на улице. Певица позировала в разноцветном лифе бикини, голубых велосипедках и кроссовках. Поп-исполнительница собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.

«Сила воли + характер, но впереди ужин», — подписала фото знаменитость.

В июне Гагарина появилась на публике в черном обтягивающем платье, низ которого был украшен бахромой. Певица добавила к наряду кожаный пояс в тон, туфли на каблуках и браслет. Знаменитости сделали макияж и уложили волосы в локоны.