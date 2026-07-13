Названа лучшая обувь для дождливого лета

В период летних дождей и прохладной погоды стоит пересмотреть свой гардероб и добавить в него галоши, которые сейчас в тренде. Об этом Life.ru рассказала стилист Лина Дембикова.

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По словам специалиста, сейчас тренд на галоши и резиновые сапоги уже является практичной необходимостью. При этом летом рекомендуется экспериментировать с фактурами, чтобы сделать образ особенно выразительным.

«Приемы строятся на игре контрастов. Например, легкие пижамные или бельевые шорты хорошо сочетаются с длинным тренчем или объемной ветровкой. Такой прием создает уличный шик, который сейчас находится на пике популярности», — подчеркнула стилист.

Помимо этого, она посоветовала создавать образы со структурированными костюмными шортами из плотной ткани или с джинсовыми бермудами в сочетании с простой рубашкой или майкой.

Эксперт отметила, что не следует зацикливаться на классических канонах. Галоши и резиновые сапоги вместе с легкими вещами создают интересные и заметные летние образы.

Стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова до этого говорила, что летом 2026 года в тренде будут сандалии с ремешками, мюли и балетки. Она добавила, что в моду также возвращается обувь на танкетке.