Фэшен-эксперт объяснил, почему люди устали от трендов

Люди перестают покупать трендовые вещи из-за того, что изделия быстро теряют свою актуальность. Об этом «Газете.Ru» рассказала фешн-эксперт, арт-директор бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

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«Главная причина усталости людей от трендов — скорость. Если раньше покупка могла оставаться актуальной несколько сезонов, то сегодня ее нередко называют «устаревшей» еще до того, как она успела стать частью гардероба», — заявила специалист.

Семенова отметила, что меняется и отношение к самой вещи. По ее словам, если раньше узнаваемый бренд или крупный логотип считались главным признаком статуса, то сегодня внимание чаще обращают на качество материалов, посадку, детали и исполнение.

Эксперт подчеркнула, что более взвешенный подход к потреблению постепенно стал частью повседневной жизни — и одежда не стала исключением. Она обратила внимание, что теперь люди ищут вещи, которые будут легко сочетаться с остальным гардеробом и не потеряют актуальности через несколько месяцев.