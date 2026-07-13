Пять вещей, на которых не стоит экономить

Не стоит экономить на аксессуарах, которые контактируют с кожей. Об этом «Газете.Ru» рассказала фешен-эксперт, арт-директор бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

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«Все, что находится у лица или непосредственно соприкасается с телом, требует особого внимания: оправы, украшения, шарфы, палантины, перчатки. Здесь важен не только внешний вид вещи. Материал влияет на ощущения и комфорт», — заявила специалист.

Семенова также призвала не экономить на фурнитуре, потому что она часто показывает качество изделия.

«Хорошая фурнитура влияет не только на срок службы вещи, но и на восприятие. Разница между качественным и дешевым изделием часто заметна именно в деталях. Сэкономить на фурнитуре обычно означает столкнуться с ремонтом или заменой раньше, чем хотелось бы», — объяснила арт-директор.

Специалист рекомендовала отказаться от приобретения дешевой сумки.

«Это не обязательно должна быть самая заметная или трендовая сумка. Гораздо важнее форма, удобство и способность вписываться в разные ситуации», — отметила Семенова.

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение изделиям из натуральной кожи, потому что они могут прожить годы и сохранить привлекательность, тогда как искусственные аналоги не всегда дают тот же эффект старения.

Семенова также призвала выбирать одежду из натуральных материалов.