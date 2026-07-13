Секреты сияющей кожи Оливии Кук

Британскую актрису весь мир узнал после выхода сериала «Дом дракона». Образ Алисенты Хайтауэр, воплощенный Оливией, покорил зрителей не только глубиной характера, но и сдержанной элегантностью.

© globallookpress

Саму Кук часто называют воплощением сдержанной британской эстетики: без перегруза, без демонстративной яркости, но с акцентом на индивидуальность. Секрет бьюти-рутины звезды прост — в умении подчеркивать свою уникальность, не перегружая лицо слоями многоступенчатого ухода.

Оливия Кук верна умеренному минимализму — это отражается и на ее бьюти-рутине, и на ее стиле. Она одна из тех актрис, чья внешность остается естественной и «свободной» от агрессивных вмешательств косметологов и хирургов. Разберем ритуалы красоты Оливии подробно — от ежедневного ухода до привычек, поддерживающих красоту изнутри. Рассказываем о подходе звездной британки, который сочетает дополняющие друг друга техники, благодаря которым кожа остается гладкой и сияющей.

Массаж с маслом шиповника

День Оливии начинается с массажа лица и шеи с использованием масла шиповника. Оно увлажняет кожу, выравнивает тон и устраняет мелкие морщинки. Актриса бережно массирует лицо и шею с помощью специального ролика. Этой приятной и полезной процедуре она посвящает от пяти до десяти минут, после чего очищает кожу средством с церамидами.

Защита от ультрафиолета

Хотя туманный Альбион не особенно щедр на солнце и ясную погоду, это не значит, что британцам можно игнорировать SPF-средства. Вездесущие УФ-лучи пробиваются сквозь толщу облаков и пагубно влияют на кожу, провоцируя ее старение. А в худшем случае и онкологию. Поэтому защита от ультрафиолета — еще один обязательный пункт ежедневной рутины Оливии, независимо от сезона, температуры воздуха и погоды за окном.

Живительное увлажнение

Если актриса почувствовала, что ее кожа стала суше, то она прибегает к «скорой помощи» в виде усиленного увлажнения. Оливия использует бустер, который действует глубже, чем сыворотки, а также придает лицу сияние. Так актриса подготавливает кожу к основному уходу. Бустер усиливает эффект от крема и помогает максимально удерживать влагу.

Вечернее очищение: и снова масло шиповника

«Перед сном я выполняю двойное очищение, нанося средство для умывания промокательными движениями на самые проблемные участки», — делилась Кук в одном из интервью. Она «подсмотрела» этот лайфхак у кореянок.

Первым делом актриса наносит специальное средство для снятия SPF-крема, мейка и налипших на лицо частичек грязи. А затем — косметическое масло с натуральным составом. Оно сохраняет липидный барьер кожи, которой после изнурительного дня необходим бережный уход.

Кстати, в зимний период Оливия частенько «закругляет» свой день излюбленным маслом шиповника, с которого нередко начинается ее утренняя рутина. Средство она использует для снятия декоративной косметики.

Макияж: акцент на естественность

Теперь поговорим и о макияже, который подчеркивает индивидуальность Кук. В повседневной жизни Оливия предпочитает минимализм, что роднит ее с Алисентой, стиль которой можно описать как благородный и сдержанный. Актриса не перегружает лицо: если выделяет глаза, то губы остаются нейтральными, и наоборот. Часто свой образ она строит вокруг легкого сияния кожи и подчеркнутых бровей.

На красных дорожках Кук остается верна себе и отдает предпочтение умеренности. Ее аутфиты остаются элегантными, а не кричащими. Оливия маскирует несовершенства кожи консилером, избегая тонального крема. Актриса использует натуральные румяна для придания образу свежести, тушь и нюдовую помаду.

«Аварийный набор» актрисы

На церемонии BAFTA в миниатюрной сумочке у Оливии были увлажняющий крем и матирующие салфетки, чтобы убрать жирный блеск. Как-то актриса призналась, что у нее комбинированная кожа и «очень блестящий лоб и шелушащийся подбородок». Кстати, помимо бьюти-штучек в сумке у Кук тогда были... мятные леденцы.

Волосы и тело: забота без фанатизма

Отдельное внимание заслуживают локоны Оливии. Актриса явно не из числа тех, кто предпочитает безупречно уложенные волосы в стиле старого Голливуда. Напротив, ее образы нередко включает естественные волны, легкую текстуру и непринужденность. Именно эта «неидеальность» делает имидж актрисы более живым и современным.

Спорт через силу

Оливия признает, что никогда не питала любви к спорту, а на тренировки ходит только ради результата.

«Хотелось бы, чтобы это было иначе, но выполнение упражнений ощущается так, будто я насильно заталкиваю серотонин и дофамин прямо себе в мозг», — рассказывала звезда «Дома дракона».

По словам Кук, она часто откладывает тренировки на несколько дней или даже недель, но простой тут же сказывается на ее самочувствии и даже ментальном здоровье.

«Просто силой заставляю себя это делать. Я могу откладывать занятия на несколько дней или неделю, если работаю. Но потом начинаю ощущать последствия этой паузы психологически», — делилась актриса.

Оливия нашла выход: дома она включает видео в Интернете и повторяет упражнения за инструктором, либо же занимается йогой.

Бьюти философия Оливии Кук проста и эффективна одновременно: красота — это последовательность и любовь к себе. Секрет Оливии Кук не в дорогих процедурах и не в магии, а в ежедневной заботе. Кожа актрисы остается сияющей благодаря тому, что она каждый день выбирает себя — и делает это с любовью. Этот подход доступен каждой!