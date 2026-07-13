Звезды отказались от черных шорт в пользу вещи неожиданного цвета

Черные шорты уступили место моделям неожиданного цвета. К такому выводу пришли модные редакторы Who What Wear.

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Авторы материала обратили внимание, что летом 2026 года модные инфлюэнсеры и другие звезды отказались от базовых шорт в пользу вещей голубого цвета. Одной из первых тренду последовала актриса Зои Кравитц, выбравшая голубые шорты спортивной марки Adidas.

Подобные шорты также появились в ассортименте брендов Nike, FP Movement, SPELL, Matteau, Lululemon, Spiritual Gangster, Reformation, Sporty & Rich и других популярных ретейлеров.

Ранее в июле сообщалось, что женщины остались в синяках и ссадинах из-за популярных штанов Zara. Речь идет о сатиновых брюках с широкими длинными штанинами. Первой их жертвой стала австралийка Стефани, ведущая блог под никнеймом @stephaniesworld. Она рассказала, что ей пришлось обратиться к врачам после падения из-за этих брюк.