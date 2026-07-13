Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева вместе снялись для глянца

Сыгравшие в одном фильме российские актеры Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева вместе снялись для глянцевого журнала «Мнение редакции». Пост появился в Telegam-аккаунте издания.

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Знаменитости исполнили роли в ленте «Битва моторов» о создании первого отечественного спортивного автомобиля «Руссо-Балт». На одном из размещенных кадров они предстали в нарядах в ретростиле, сидя на кресле на улице. Андреева позировала в структурированном корсете-бюстье кремового оттенка с драпировкой и косточками и серо-зеленой юбке из костюмной ткани с высоким разрезом. В свою очередь, мужчины надели пиджаки и брюки.

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На втором фото артистка в голубом атласном платье стояла между коллегами, положив руку на плечо Борисову. Известно, что премьера фильма в кинотеатрах состоится 8 октября.

В апреле жена и коллега Юры Борисова Анна Шевчук показала фото интимного момента с мужем.