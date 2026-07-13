Салонный уход для волос: какие процедуры вызывают вопросы у трихологов

Красивые, гладкие и блестящие волосы — мечта многих женщин. Этим активно пользуется индустрия красоты, предлагая десятки процедур с обещаниями восстановить поврежденные пряди, ускорить их рост, избавиться от секущихся кончиков и сделать локоны здоровыми всего за одно посещение салона.

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Только вот далеко не все популярные методики работают. Одни создают лишь временный косметический эффект, другие вовсе не имеют убедительных доказательств пользы, а некоторые могут негативно сказаться на состоянии волос. Вместе с врачом-косметологом и трихологом Валерией Хайновой разбираемся, какие салонные процедуры вызывают большие вопросы.

Кератиновое выпрямление

Кератиновое выпрямление часто преподносят как процедуру, которая одновременно разглаживает и восстанавливает волосы. После нее пряди на самом деле становятся прямыми, гладкими и блестящими, однако ее нельзя считать лечебной процедурой

«Во время процедуры структура волоса изменяется под воздействием специальных составов и высокой температуры. Многие средства содержат формальдегид или вещества, которые при нагревании способны его выделять. Благодаря этому удается надолго выпрямить волосы. При этом подобные компоненты считаются потенциально опасными для здоровья, а выделяющиеся при работе утюжком пары могут раздражать слизистые оболочки и дыхательные пути. По этой причине процедура противопоказана во время беременности и грудного вскармливания», — говорит Валерия.

Ботокс для волос

Несмотря на название, ботокс для волос не имеет отношения к инъекциям ботулотоксина. Это косметический уход, после которого волосы становятся более гладкими и приобретают выраженный блеск.

«Результат достигается благодаря силиконам, кондиционирующим компонентам и другим веществам, которые создают визуальный эффект ухоженных волос. На сегодняшний день нет убедительных данных, что подобные процедуры способны восстановить поврежденный волос изнутри. Волос представляет собой уже сформированную структуру, поэтому говорить о его лечении после нанесения состава некорректно», — отмечает трихолог.

Ламинирование

После ламинирования волосы выглядят плотными, легче расчесываются и красиво отражают свет. Результат объясняется тем, что на поверхности каждого волоса образуется тонкая защитная пленка.

«Проблема заключается в том, что эффект сохраняется недолго и постепенно исчезает после мытья головы. При этом сама процедура не восстанавливает поврежденные участки, а лишь временно маскирует их. Если волосы регулярно подвергаются воздействию высоких температур или окрашиванию, рассчитывать на долговременное улучшение их состояния не стоит», — комментирует эксперт.

Стрижка горячими ножницами

Существует мнение, что горячие ножницы способны «запаивать» кончики волос и предотвращать их дальнейшее сечение. Однако научного подтверждения эта теория не получила.

«Секущийся волос невозможно восстановить. Единственный способ избавиться от поврежденного участка — состричь его. Каким именно инструментом это сделать, принципиального значения не имеет. Намного важнее регулярно обновлять длину и правильно ухаживать за волосами, защищая их от пересушивания и частого термического воздействия», — говорит Валерия.

Мезотерапия для роста волос

Мезотерапия представляет собой курс инъекций с витаминами, аминокислотами и другими активными веществами. Ее часто рекомендуют при выпадении волос.

«Однако процедура подходит далеко не всем. Если причиной потери волос стали гормональные нарушения, наследственная предрасположенность или некоторые заболевания, витаминные коктейли проблему не решат. Перед началом лечения необходимо установить точную причину выпадения, иначе курс инъекций может оказаться бесполезным», — подчеркивает трихолог.

Дарсонвализация

Дарсонваль уже много лет используют для ухода за кожей головы. Воздействие слабым электрическим током может уменьшить жирность кожи и использоваться при некоторых дерматологических заболеваниях.

«При этом исследований, подтверждающих способность процедуры ускорять рост волос или бороться с облысением, недостаточно. Если проблема связана с выпадением волос, рассчитывать только на дарсонваль не стоит», — отмечает эксперт.

Что стоит сделать

«Если волосы стали ломкими, тусклыми или начали выпадать, не стоит ориентироваться только на рекламные обещания салонов красоты. Для начала важно выяснить причину изменений. На состояние волос влияют дефицит железа и других микроэлементов, заболевания щитовидной железы, гормональные нарушения, хронический стресс, неправильный уход и частое термическое воздействие», — говорит Валерия.

Консультация трихолога, обследование при необходимости и правильно подобранный домашний уход обычно приносят гораздо больше пользы, чем дорогостоящие процедуры с громкими обещаниями. Если методика дает лишь временный косметический эффект, это не делает ее бесполезной. Главное понимать, что речь идет именно о визуальном результате, а не о восстановлении или лечении волос.