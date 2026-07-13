Косметолог рассказал о начале старения кожи и способах его замедления

Старение кожи — это не просто эстетическая проблема, а сложный биологический процесс, на который влияют и генетика, и образ жизни, и внешние факторы. Многие люди привыкли замечать возрастные изменения, когда на лице уже появились морщины. Но старение начинается гораздо раньше — и действовать лучше до первых заметных признаков. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «УГМК-Здоровье» Елена Воробьёва рассказала ИА «Уральский меридиан», какие процедуры имеют доказанную эффективность, а какие остаются мифами.

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— С какого возраста запускаются необратимые процессы старения кожи, и что первым начинает снижаться — коллаген, эластин или гиалуроновая кислота?

— Процессы старения начинаются гораздо раньше, чем появляются первые морщины. Уже после 25 лет постепенно снижается активность клеток, отвечающих за выработку коллагена, а после 30-и его количество уменьшается примерно на 1% в год. Именно коллаген первым начинает терять свои позиции — это отражается на плотности и упругости кожи. Затем снижается содержание гиалуроновой кислоты, из‑за чего кожа становится более сухой и менее наполненной. Эластин обновляется очень медленно, поэтому его повреждение накапливается постепенно — особенно под воздействием ультрафиолета.

— Насколько сильно генетика влияет на скорость старения кожи по сравнению с образом жизни и уходом?

— Генетика действительно определяет особенности кожи: её толщину, склонность к пигментации, скорость появления морщин. Но это лишь часть общей картины. По современным данным, гораздо большее влияние оказывают внешние факторы: ежедневное воздействие солнца, курение, хронический стресс, недосыпание, питание и грамотный уход. Проще говоря, хорошая генетика не защитит кожу от постоянного ультрафиолета, а правильный образ жизни способен заметно замедлить возрастные изменения даже при наследственной предрасположенности.

— Правда ли, что ботокс до 30 лет — лучшая профилактика морщин?

— Однозначного ответа нет. Ботулинотерапия может предотвращать формирование глубоких мимических морщин у людей с очень активной мимикой. Но делать инъекции «на всякий случай» только из‑за возраста не стоит. Решение должно приниматься индивидуально после консультации врача. Если в состоянии покоя кожа остаётся гладкой, чаще достаточно правильного домашнего ухода, защиты от солнца и здорового образа жизни. Если же уже появляются выраженные мимические заломы, ранняя коррекция может стать хорошей профилактикой их углубления.

— Каким должен быть базовый антивозрастной уход дома?

— Основные правила ухода за кожей одинаковы независимо от её типа и состояния. Будь то молодая или зрелая кожа, склонная к акне, пигментации или сухости, базовый уход всегда включает три этапа: очищение, увлажнение и фотозащиту.

Все средства должны подбираться индивидуально с учётом типа и особенностей кожи, поэтому при выборе ухода рекомендуется проконсультироваться с врачом‑косметологом.

Увлажнение необходимо любой коже, включая жирную. Оно помогает поддерживать защитный барьер и водно‑липидный баланс, предотвращая ухудшение состояния кожи.

Не менее важна ежедневная фотозащита. Средство с SPF наносят после очищения и увлажнения, а при необходимости поверх можно использовать декоративную косметику.

Тоники, сыворотки и другие дополнительные средства могут сделать уход более эффективным, но не являются обязательной частью базовой рутины и подбираются индивидуально.

— Какие сочетания активных компонентов лучше не использовать одновременно?

— Самая распространённая ошибка — желание получить быстрый эффект, сочетая сразу несколько сильных активов. Лучше не наносить в один вечер:

ретинол и кислоты (AHA, BHA) — это значительно повышает риск раздражения;

ретинол и бензоилпероксид — возможно снижение эффективности ретиноида и усиление сухости;

несколько кислот одновременно в высоких концентрациях — можно нарушить защитный барьер кожи.

Если хочется использовать несколько активных компонентов, безопаснее чередовать их по дням.

— Как SPF связан с омоложением? Достаточно ли SPF 30?

— Без ежедневной защиты от солнца говорить об эффективном омоложении практически невозможно. До 80 % видимых возрастных изменений кожи связаны именно с воздействием ультрафиолета: он разрушает коллаген, провоцирует пигментацию и снижает эластичность кожи.

Для города в большинстве случаев достаточно SPF 30 с широким спектром защиты (UVA и UVB), если средство наносится в достаточном количестве. При длительном пребывании на улице, отдыхе у воды или в горах лучше выбирать SPF 50 и обновлять защиту каждые 2–3 часа. Дополнительную защиту обеспечивают солнцезащитные очки, головной убор и пребывание в тени в часы максимальной солнечной активности.

— Предложите топ‑3 процедур для каждого из ключевых этапов — для 30, 40 и 50 лет: какие задачи они решают и на какой эффект можно рассчитывать?

— 30 лет:

биоревитализация — для поддержания увлажнённости кожи;

ботулинотерапия — по показаниям, при активной мимике;

лазерные процедуры или фототерапия — для профилактики фотостарения и улучшения качества кожи.

40 лет:

аппаратные методики для стимуляции коллагена (RF‑лифтинг, микроигольчатый RF);

инъекционные методики для восстановления объёмов — при необходимости;

фракционные лазерные процедуры — для выравнивания рельефа и повышения плотности кожи.

50 лет:

комплексные коллагенстимулирующие процедуры;

инъекционная коррекция возрастных изменений с учётом потери объёмов;

аппаратный лифтинг в сочетании с индивидуально подобранным домашним уходом.

С возрастом стратегия меняется: если в 30 лет главная цель — профилактика, то после 40 лет уже необходимо стимулировать выработку собственного коллагена, а после 50 лет работать комплексно — с качеством кожи, объёмами и состоянием мягких тканей лица.

— Назовите три самых распространённых мифа об омоложении.

— Миф 1: «К ботоксу возникает привыкание». Нет. Организм не становится зависимым от препарата. После окончания его действия мышцы постепенно возвращаются к обычной активности.

Миф 2: «Инъекции разрушают или вымывают коллаген». Это неправда. Напротив, многие современные инъекционные и аппаратные методики направлены именно на стимуляцию образования нового коллагена.

Миф 3: «Пилинги истончают кожу». При правильно подобранных профессиональных пилингах кожа не становится тоньше. Контролируемое обновление, наоборот, стимулирует регенерацию и улучшает её качество. Проблемы возникают только при чрезмерном или неправильном использовании агрессивных средств, особенно в домашних условиях.

Главный принцип современной косметологии — не бороться с возрастом любой ценой, а поддерживать здоровье кожи. Регулярный домашний уход, ежедневная фотозащита и своевременно подобранные профессиональные процедуры дают гораздо более естественный и долговременный результат, чем попытки «стереть» сразу все возрастные изменения.