Ирина Шейк выложила фото без одежды

Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена),

© globallookpress

40-летняя Ирина Шейк показала, как отдыхает с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми в Марокко. На одном из кадров супермодель была запечатлена в ванне с лепестками роз. Манекенщица позировала полностью обнаженной. Звезда подиумов снялась с распущенными волосами и без макияжа.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Шейк показала фигуру в крошечном зеленом бикини. Образ дополнил массивный кулон на цепочке. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны и макияж. Съемку модель устроила на балконе отеля, где она уже несколько дней отдыхает.

До этого Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.