Елена Перминова снялась в бикини

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова показала, как прошел ее отдых с детьми в Турции. Модель выложила фото, где позировала в оливковом крошечном бикини, песочной мини-юбке и серьгах. Манекенщица снялась с распущенными волосами и без макияжа на пляже.

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4 июля Перминова сняла обзор новой виллы, в которой остановилась для отдыха в Бодруме. Модель показала гостиную и кухню с панорамным видом на море и горы. Вместе с ней на отдых отправились дети от Александра Лебедева. Подобная вилла в отеле Lujo обошлась знаменитости в 1 миллион рублей в сутки. Как уточняется на сайте, в эту стоимость входит вилла с 4 спальнями, гостиной и завтраками для всей семьи.

Позже Перминова записала ролик вместе с сыновьями Никитой и Егором. В ролике дети держат модель на руках и танцуют. Манекенщица позировала в леопардовом мини-платье с черным кружевом, украшенном пайетками. Знаменитость также надела солнцезащитные очки.