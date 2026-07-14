Зендая появилась на публике в мини-платье с экстремальным декольте

Голливудская актриса Зендая показала фигуру в платье с экстремальным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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13 июля Зендая посетила презентацию фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в белом мини-платье с глубоким декольте и серыми полосами, которое дополнила серебристыми сандалиями в греческом стиле и длинными серьгами. Знаменитость позировала перед фотографами с кудрявыми волосами и макияжем с черными стрелками и розовыми румянами.

© globallookpress

6 июля Зендая пришла премьеру фильма в Лондоне. Актриса позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной.