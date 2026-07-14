Как сочетать принты и не выглядеть нелепо

Сочетание принтов — прием не для начинающих. Он требует насмотренности, смелости и чувства гармонии. Ведь на одних они могут смотреться стильно, а на других — аляписто. Но если вы решились на эксперименты — вы уже на полпути к успеху.

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Если не знаете, с чего начать, то читайте наш материал. Персональный стилист Анна Притчина подсказала несколько простых принципов, которые помогут найти логику для сочетаний.

Что-то общее + что-то разное

Чтобы два принта смотрелись органично, у них должно быть хотя бы одно общее основание, а лучше два.

Рисунок. Самый простой способ — принты одной «природы». Клетка с клеткой, полоска с полоской, горох с горохом. Работает безотказно.

Самый простой способ — принты одной «природы». Клетка с клеткой, полоска с полоской, горох с горохом. Работает безотказно. Цвет. Если принты выдержаны в одной гамме: желто-оранжевый с желто-оранжевым, сине-зеленый с сине-зеленым. Или хотя бы имеют один общий цвет, который связывает их воедино, они уже сочетаются.

Если принты выдержаны в одной гамме: желто-оранжевый с желто-оранжевым, сине-зеленый с сине-зеленым. Или хотя бы имеют один общий цвет, который связывает их воедино, они уже сочетаются. Размер. Крупный с крупным, мелкий с мелким. Когда у паттернов есть общий ритм, они кажутся похожими, даже если рисунок разный.

Крупный с крупным, мелкий с мелким. Когда у паттернов есть общий ритм, они кажутся похожими, даже если рисунок разный. Контрастность. Высококонтрастные, насыщенные (черно-белые, яркие, противоположные пары) — с высококонтрастными. Мягкие, близкородственные сочетания — с такими же.

Высококонтрастные, насыщенные (черно-белые, яркие, противоположные пары) — с высококонтрастными. Мягкие, близкородственные сочетания — с такими же. Насыщенность. Яркие с яркими, сложносоставные — с такими же.

Примеры, которые работают

Клетка среднего размера бежево-коричневая и клетка среднего размера зелено-серая — обе приглушенные, одинаковый рисунок, похожая насыщенность.

Крупный горох и мелкий горох — одинаковый рисунок, разный размер, но один цветовой акцент.

Футболка с фотопринтом и юбка в полоску — если цвета на картинке перекликаются с цветами полоски. Например, на футболке есть синий и бежевый, и юбка сине-бежевая.

Баланс с внешностью

Принты не должны перекрикивать вас. Если рисунок яркий и контрастный, а внешность мягкая, то сначала в комнату заходят принты, а потом вы. Поэтому учитывайте свои природные данные: чем ярче внешность, тем активнее могут быть рисунки.

«С пропорциями то же самое. Миниатюрным лучше выбирать мелкие-средние рисунки, чтобы они не "съедали" фигуру. Крупные черты лица и высокий рост позволяют брать более крупные формы», — советует стилист.

А больше можно?

На самом деле можно сочетать не два, а три и больше рисунков.