Как сочетать принты и не выглядеть нелепо: инструкция для смелых
Сочетание принтов — прием не для начинающих. Он требует насмотренности, смелости и чувства гармонии. Ведь на одних они могут смотреться стильно, а на других — аляписто. Но если вы решились на эксперименты — вы уже на полпути к успеху.
Если не знаете, с чего начать, то читайте наш материал. Персональный стилист Анна Притчина подсказала несколько простых принципов, которые помогут найти логику для сочетаний.
Что-то общее + что-то разное
Чтобы два принта смотрелись органично, у них должно быть хотя бы одно общее основание, а лучше два.
- Рисунок. Самый простой способ — принты одной «природы». Клетка с клеткой, полоска с полоской, горох с горохом. Работает безотказно.
- Цвет. Если принты выдержаны в одной гамме: желто-оранжевый с желто-оранжевым, сине-зеленый с сине-зеленым. Или хотя бы имеют один общий цвет, который связывает их воедино, они уже сочетаются.
- Размер. Крупный с крупным, мелкий с мелким. Когда у паттернов есть общий ритм, они кажутся похожими, даже если рисунок разный.
- Контрастность. Высококонтрастные, насыщенные (черно-белые, яркие, противоположные пары) — с высококонтрастными. Мягкие, близкородственные сочетания — с такими же.
- Насыщенность. Яркие с яркими, сложносоставные — с такими же.
Примеры, которые работают
- Клетка среднего размера бежево-коричневая и клетка среднего размера зелено-серая — обе приглушенные, одинаковый рисунок, похожая насыщенность.
- Крупный горох и мелкий горох — одинаковый рисунок, разный размер, но один цветовой акцент.
- Футболка с фотопринтом и юбка в полоску — если цвета на картинке перекликаются с цветами полоски. Например, на футболке есть синий и бежевый, и юбка сине-бежевая.
Баланс с внешностью
Принты не должны перекрикивать вас. Если рисунок яркий и контрастный, а внешность мягкая, то сначала в комнату заходят принты, а потом вы. Поэтому учитывайте свои природные данные: чем ярче внешность, тем активнее могут быть рисунки.
«С пропорциями то же самое. Миниатюрным лучше выбирать мелкие-средние рисунки, чтобы они не "съедали" фигуру. Крупные черты лица и высокий рост позволяют брать более крупные формы», — советует стилист.
А больше можно?
На самом деле можно сочетать не два, а три и больше рисунков.
«Если вы смотрели недавнюю вторую часть "Дьявол носит Prada", обратите внимание на Найджела — у него практически всегда все принтованное: галстук, рубашка и костюм могут быть в трех разных рисунках, но при этом смотрятся супергармонично и круто. Потому что у этих принтов есть общие основания — цвет, размер, контрастность или настроение. Так что если вы чувствуете в себе силы, пробуйте смешивать больше двух. Главное — помнить про общий знаменатель», — заключает Анна.