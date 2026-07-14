Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с драгоценными камнями. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя Дженнифер Лопес посетила мероприятие Alta Moda 2026, организованное брендом Dolce & Gabbana на Сицилии. Актриса позировала перед фотографами в образе Дома моды, состоящем из золотого платья с драгоценными камнями, сияющих туфель на каблуках и накидки. Певица добавила к наряду красное колье, кольца, клатч и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

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8 июля Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

Позже Дженнифер Лопес вышла на публику в «голом» платье из страз и накидке из перьев. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и сумка-клатч.