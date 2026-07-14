Моника Беллуччи появилась на Сицилии в платье с глубоким декольте

Актриса Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте появилась на публике. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Моника Беллуччи стала гостьей мероприятия Alta Moda 2026, организованного брендом Dolce & Gabbana на Сицилии. Актриса позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, украшенном кружевом. Артистка дополнила наряд полупрозрачной накидкой, туфлями на каблуках, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и цепочкой. Знаменитость предстала на публике с уложенными волосами и макияжем.

© Газета.Ru

29 июня Беллуччи посетила пятый день международного кинофестиваля Nouvelles Vagues, который прошел в Биаррице. Актриса стояла перед фотографами в черном макси-платье с разрезом до бедра, туфлях на каблуках в тон, золотых серьгах-кольцах и солнцезащитных очках. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Беллуччи стала героиней выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке актриса предстала в коричневом платье с объемными рукавами и разрезом до бедра и черных колготках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями и помадой. Знаменитость снялась, сидя за столом.