Аглая Тарасова посетила премьеру в кружевной комбинации

Актриса Аглая Тарасова в мини-платье посетила премьеру криминальной драмы «Холод», которая состоялась 13 июля в московском киноцентре «Октябрь». Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

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Аглая Тарасова появилась на публике в черной короткой комбинации с кружевом, которую дополнила жакетом в тон, кожаной сумкой Chanel, полупрозрачными босоножками на каблуках и солнцезащитными очками. Актриса позировала перед фотографами с уложенными в пучок волосами и макияжем с розовой помадой.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Любовь Аксенова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник и другие звезды.

По сюжету сериала главная героиня Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала. Женщине вменяют вину за аварию на Кутузовском проспекте, в результате которой не стало ее семьи. В колонии Женя встречает заключенную Яну (Линда Лапиньш), направившую ее на путь мести. Первая серия выйдет 16 июля сразу в трех онлайн-кинотеатрах — Иви, START и Wink.