Любовь Аксенова попозировала в мини-платье с цепями

Актриса Любовь Аксенова в платье в цепях появилась на премьере криминальной драмы «Холод», где сыграла главную роль. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

© РИА Новости

Любовь Аксенова вышла в свет в черном мини-платье в цепях, которое дополнила расклешенными к низу брюками и остроносыми туфлями на каблуках. Актриса позировала перед фотографами с мокрой укладкой и макияжем с черными стрелками и персиковыми румянами.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия, которое состоялось 13 июля в московском киноцентре «Октябрь», также были Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник и другие звезды.

По сюжету сериала главная героиня Женя попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала. Женщине вменяют вину за аварию на Кутузовском проспекте, в результате которой не стало ее семьи. В колонии Женя встречает заключенную Яну (Линда Лапиньш), направившую ее на путь мести.

Первая серия выйдет 16 июля сразу в трех онлайн-кинотеатрах — Иви, START и Wink. Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков. В актерский состав, помимо Аксеновой, также вошли: Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова и другие.