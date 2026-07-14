Певица Алсу улетела отдыхать в Марракеш, Марокко. Она поделилась красивыми отпускными кадрами у себя в блоге.

Исполнительница примерила несколько нарядов с восточным колоритом. В платьях артистка прошлась уверенной модельной походкой. Она распустила волосы и сделала свой фирменный макияж, подчеркнувший ее выразительные глаза. «Марракеш», — кратко подписала пост Алсу.

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Женственные и элегантные аутфиты пришлись по нраву поклонникам певицы. «Как будто принцесса Жасмин в реальном мире!», «Божественно красива», «Шамаханская царица», «Как же женщинам идет жить без мужей», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Тебе идет все это», «Марракеш вам к лицу», — восхитились красотой певицы ее почитатели.

А недавно певица показала свою дочь Микеллу. Сейчас наследница Алсу проживает и учится в США, хотя ранее она пыталась строить музыкальную карьеру в России. Однако скандал на шоу «Голос. Дети» не способствовал успеху Микеллы.

Напомним, несколько лет назад девочка стала победительницей проекта. Однако общественность усомнилась в том, что результаты голосования были честными. В итоге правда вскрылась — Микелле действительно «помогли» выиграть.