Дерматолог предупредил о самом опасном гаджете для ухода за лицом

Домашние гаджеты для красоты могут быть только дополнением к косметологическим процедурам. Об этом рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева. По ее словам, использовать такие приборы лучше после консультации специалиста. Важно правильно подобрать устройство, режим работы и учитывать особенности кожи. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, косметолога, трихолога, дерматовенеролога Татьяны Егоровой, какие домашние гаджеты красоты могут нанести вред.

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Специалист уверена, что современные гаджеты красоты, которые предназначены для домашнего использования, не могут навредить здоровью, если их правильно использовать.

«Домашние гаджеты, например, микротоки и светодиодные маски, имеют небольшую мощность. Они оказывают средний эффект, поэтому не могут нанести вреда здоровью. Ими можно пользоваться без опасений», — сказала она.

Однако врач предупредила, что с использованием одного домашнего гаджета все же нужно быть осторожнее. Это домашний мезороллер — валик с ручкой и множеством мелких игл. Он делает крошечные проколы в коже, что улучшает впитывание кремов и заставляет кожу обновляться.

«Его важно правильно использовать. Обязательно дезинфицируйте сам мезороллер и кожу, на которой он используется, иначе можно занести инфекцию», — сообщила Егорова.

Детям до 14 лет запретят делать обрезной маникюр, наращивание и наносить гель-лак. Разрешен будет только безопасный гигиенический уход за ногтями. А подросткам от 15 до 17 лет маникюр смогут сделать только с согласия родителей. Новые правила в салонах красоты заработают с 1 декабря 2026 года. «ВМ» узнала у эксперта, почему эти косметические процедуры опасны для детей.