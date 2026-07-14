Дерматолог предупредил о самом опасном гаджете для ухода за лицом

Дерматолог Егорова назвала самый опасный гаджет для домашнего ухода за лицом
Домашние гаджеты для красоты могут быть только дополнением к косметологическим процедурам. Об этом рассказала врач-дерматолог Светлана Жабоева. По ее словам, использовать такие приборы лучше после консультации специалиста. Важно правильно подобрать устройство, режим работы и учитывать особенности кожи. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, косметолога, трихолога, дерматовенеролога Татьяны Егоровой, какие домашние гаджеты красоты могут нанести вред.
Специалист уверена, что современные гаджеты красоты, которые предназначены для домашнего использования, не могут навредить здоровью, если их правильно использовать.
«Домашние гаджеты, например, микротоки и светодиодные маски, имеют небольшую мощность. Они оказывают средний эффект, поэтому не могут нанести вреда здоровью. Ими можно пользоваться без опасений», — сказала она.
Однако врач предупредила, что с использованием одного домашнего гаджета все же нужно быть осторожнее. Это домашний мезороллер — валик с ручкой и множеством мелких игл. Он делает крошечные проколы в коже, что улучшает впитывание кремов и заставляет кожу обновляться.
«Его важно правильно использовать. Обязательно дезинфицируйте сам мезороллер и кожу, на которой он используется, иначе можно занести инфекцию», — сообщила Егорова.
Детям до 14 лет запретят делать обрезной маникюр, наращивание и наносить гель-лак. Разрешен будет только безопасный гигиенический уход за ногтями. А подросткам от 15 до 17 лет маникюр смогут сделать только с согласия родителей. Новые правила в салонах красоты заработают с 1 декабря 2026 года. «ВМ» узнала у эксперта, почему эти косметические процедуры опасны для детей.