Красоту лица удалось измерить с помощью математики

Исследование, опубликованное в журнале Progress in Orthodontics, показало, что привлекательность лица связана не только с субъективным мнением. Ученые выяснили, что определенные особенности трехмерной формы лица чаще получают высокие оценки окружающих и совпадают с теми чертами, которые люди считают привлекательными в собственной внешности.

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«Физическая привлекательность влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни и играет решающую роль в повседневном взаимодействии людей», — отметил автор работы Георгиос Канавакис, доцент кафедры ортодонтии Стоматологического факультета Национального и Каподистрийского университета Афин.

По его словам, хотя красоту часто считают полностью субъективным понятием, исследования показывают, что люди во многом сходятся во мнении о том, какие лица кажутся привлекательными.

Ученые измерили лица в трех измерениях

В исследовании участвовал 601 человек в возрасте от 21 до 35 лет — 393 женщины и 208 мужчин. Для анализа ученые использовали трехмерное сканирование лица и метод геометрической морфометрии. Этот подход позволяет переводить форму лица в набор измеримых параметров с помощью более чем тысячи контрольных точек на поверхности кожи.

Добровольцы сохраняли нейтральное выражение лица, чтобы на результаты не влияли улыбка или напряжение мышц. Затем шесть экспертов оценивали привлекательность каждого лица по специальной шкале от 0 до 100.

Исследователи анализировали мужчин и женщин отдельно, поскольку на форму лица влияют разные гормональные процессы.

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Какие черты чаще считали привлекательными

У женщин более высокие оценки получили лица с меньшей шириной, менее выраженной полнотой щек и более четким контуром нижней части лица. Также привлекательными чаще считались лица с немного более выраженной центральной частью, включая область носа, и более выступающей верхней губой.

У мужчин результаты были менее выраженными статистически, однако ученые заметили похожую тенденцию. Более привлекательными чаще называли лица с более четкой угловатой структурой, выраженным подбородком и менее округлыми контурами.

«Еще одно интересное наблюдение заключалось в том, что статистическая связь между формой лица и привлекательностью была сильнее у женщин, чем у мужчин», — сказал Канавакис.

По его мнению, это может быть связано с меньшим количеством мужчин в выборке и большей вариативностью мужской формы лица.

Внешняя оценка совпала с самоощущением

Новое исследование стало продолжением предыдущих работ этой же группы, в которых ученые изучали, какие лица люди считают привлекательными у самих себя. Оказалось, что черты, которые нравились участникам в собственной внешности, во многом совпали с теми, которые высоко оценивали сторонние наблюдатели.

«Пожалуй, самым интересным открытием стало сильное сходство между самооценкой и внешней оценкой привлекательности», — отметил Канавакис.

При этом ученые подчеркивают, что не существует одного «идеального» лица. Привлекательность определяется сочетанием множества небольших особенностей, а не отдельной чертой вроде формы носа или линии подбородка.