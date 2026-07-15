29 мистов для ухода за лицом и телом

Мисты — официально самый модный формат 2026 года. В спреи превратили не только ароматы, но и уход. Это не случайно: такие средства легче наносить равномерно, они быстро впитываются и кажутся более гигиеничными, чем привычные банки. Давно хотели попробовать? Вот 29 проверенных продуктов.

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Освежающий солнцезащитный мист SPF 30+, Matromi

Этот экземпляр защитит от солнца благодаря SPF 30+. За счёт мелкодисперсного распылителя его легко наносить и не надо растирать руками, поэтому обновить солнцезащиту можно буквально на бегу между встречами (рабочими или с подружкой). Пока вы спешите, мист заодно увлажнит кожу и восстановит гидролипидный баланс.

Спрей для сияния и увлажнения с матчей, By Wishtrend

Если любите расслабиться в компании стаканчика матчи, не пропустите важный тренд — матчу как активный ингредиент. В составе спрея её экстракт даёт слегка охлаждающий эффект, убирает красноту, помогает коже сбалансировать процесс себорегуляции и защищает от негативных факторов окружающей среды. Сочетание матчи и остальных компонентов средства обеспечивает приятную базу: сияние и увлажнение.

Очищающий тонер с олигопептидами, Sofia Bertrand

Спрей‑тонер с пробиотическим коктейлем из микроводорослей, который способствует процессу омоложения и регулирует выработку себума. Формула разработана так, чтобы средство и успокаивало, и увлажняло, и работало как «каркас» для последующего ухода.

Спрей для лица с экстрактом алоэ, огурца и зелёного чая, Mario Badescu

Освежающий спрей с ароматом огурца. Не переживайте, на коже отдушки не остаётся. Вместо этого мист даёт чувство комфорта и лёгкое охлаждение, особенно ценное в жару. Экстракт зелёного чая в составе даёт ещё один важный эффект — антиоксидантную защиту.

Мист для сияния кожи Rose PDRN, Thim

Многофункциональный продукт для комплексной работы: может и лифтинг‑эффект дать, и освежить, и напитать, и увлажнить. Всё из‑за серьёзного состава. Во‑первых, в нём есть ПДРН из экстракта дамасской розы, который повышает эластичность кожи. Во‑вторых, глутатион — мощный антиоксидант, осветляющий кожу и защищающий её от стресса.

Тонизирующий мист Pro‑Collagen, Elemis

Даёт тонизирующий эффект благодаря сочетанию трёх основных активов. Бурая микроводоросль падина павоника богата антиоксидантами, умеет увлажнять кожу. Морской биотехнологический фермент разглаживает и добавляет ещё увлажнения. Наконец, мягкая кислота глюконолактон отшелушивает мёртвые клетки максимально деликатно. Результат? Свежесть, комфорт, сияние.

Увлажняющий мист для тела с пробиотиками и маслом сладкого миндаля, DARLING*

Добраться кремом до каждого участка тела порой бывает непросто, но спасение есть — это увлажняющий мист с пробиотиками. Лёгкость распыления вкупе со сбалансированным составом делают момент нанесения максимально простым, а результат — приятным. Оставляет нежный цветочный аромат!

Спрей для тела против несовершенств Sebium Kerato+, Bioderma

Спрей для тех, кто мучается от воспалений и постакне на теле. В составе салициловая кислота и ниацинамид, которые славятся своими отшелушивающими и себорегулирующими свойствами. Средство удобно распылять даже на спину — место, где часто появляются прыщики, особенно в жаркую погоду.

Спрей для лица с клеточной водой, Institut Esthederm

Даёт питание и увлажнение всем зонам, которые нуждаются в особенной заботе. Клеточная вода в формуле успокаивает, возвращает коже сияние и приносит ощущение комфорта. Можно использовать и на лице, и на теле.

Увлажняющий спрей для лица, Anna Sharova

Благодаря гиалуроновой кислоте, бетаину и пантенолу спрей помогает коже пережить стресс, связанный со внешними факторами, от жары до обезвоживания. Подойдёт для использования под классический увлажняющий крем или в качестве освежающего миста в течение дня.

Интенсивно увлажняющий защитный спрей для лица Hydra-Essentiel, Clarins

Когда кажется, что влага испаряется с поверхности кожи за считанные минуты после выхода из дома, пригодится этот спрей. Экстракт каменной розы в составе борется как раз с этой проблемой, «запирая» влагу внутри и продлевая чувство комфорта. Помимо увлажнения, средство защищает от загрязнений и синего света от экранов гаджетов.

Ароматическая спрей‑сыворотка, d’Alba

Двухфазная сыворотка с экстрактом итальянского трюфеля в формате удобного спрея с мелким, невесомым распылением. Её можно использовать в трёх сценариях: сразу после умывания, чтобы сохранить в коже влагу, перед макияжем в качестве уходовой основы и в течение дня для свежести. Не оставляет липкой плёнки и не забивает поры.

Парфюмированный мист‑шиммер для тела и волос, Solieri

Если хочется блистать каждый день: мист‑шиммер можно наносить на тело и волосы, не боясь жирности. В его основе нет спиртов и масел, зато есть центелла азиатская и алоэ вера для смягчения кожи и увлажнения. Золотистые блёстки не осыпаются и переливаются на солнце, ароматный шлейф из нот горького миндаля и ванили остаётся деликатным.

Освежающий гель‑мист для лица с коллагеном, Consly

Это не обычный мист на водной основе, а гель, который при распылении превращается в жидкость. Его увлажняющие свойства усилили гидролизованным коллагеном, так кожа становится более гладкой и упругой на ощупь. Можно нанести и до, и после макияжа.

Гидролат Of Your Spirit, Empire Zone

Гидролат для лица и тела с терпким, травяным ароматом, напоминающим о дикой природе прерий и степей. В составе — бессмертник, липа, киприол и берела. Всё вместе они ускоряют процесс восстановления кожи, успокаивают, увлажняют и дарят чувство спокойствия.

Тонизирующий спрей для лица с альпийской водой Rosee Cellulaire, Hormeta

Деликатный спрей‑дымка на основе воды ледников швейцарских Альп. Его главная задача — тонизирование кожи. Та самая ледниковая вода интенсивно увлажняет, гиалуроновая кислота делает так, чтобы влага не покинула кожу раньше времени. За балансирование кожи отвечает комплекс олигоэлементов.

Спрей‑мист для лица, DLYA KOJI da

Кажется, что любимые средства работают недостаточно эффективно? Для их усиления существует спрей, способный ускорить попадание активов в нужные слои кожи. В составе есть DMI, который работает как проводник активных веществ. На десерт в формулу добавили эластин, коллаген и комплекс аминокислот.

Тонер‑мист для комбинированной и чувствительной кожи Anti‑acne, Booster Bar

Средство, которое подойдёт страдающей от воспалений коже. Оно нормализует себорегуляцию, снимает воспаление и качественно смягчает, не оставляя после себя сухости. В составе нет спирта, высоких концентраций кислот, SLS и парабенов, поэтому обладатели чувствительной кожи оценят.

Увлажняющий праймер‑мист с эффектом сияния 5 в 1, Missha

Заменит увлажняющую маску, крем, фиксатор, хайлайтер и ваш обычный праймер. Лёгкий мист работает как основа под макияж, интенсивно увлажняет, выравнивает тон при регулярном использовании и глубоко питает. Никакой жирности, без эффекта плёнки и липкости.

Спрей‑молочко для тела с пробиотиками Fizzy Cola, Geltek

Богатый по составу спрей с ароматом любимой газировки. Лизаты бифидобактерий помогают коже сохранять здоровый микробиом, бисаболол и Д‑пантенол восстанавливают, а комплекс масел, экстрактов и активов даёт увлажнение, питание и мягкость. Подойдёт для ухода за телом: быстро впитывается и не оставляет белёсых следов, не отпечатывается на одежде и постельном белье.

Мист Detox Hydrolat, Eden

Универсальный мист для тела, лица и волос. Гидролаты ромашки и чайного дерева успокаивают кожу и дают ощущение свежести. А экстракты календулы, тысячелистника и шалфея помогут волосам — сделают их мягче и увлажнённее. Особенно подойдёт тем, кто живёт в жарком климате или регулярно сталкивается с духотой.

Парфюмированный крем‑спрей для тела, Laba

Ароматный крем‑спрей с цветочно‑вишнёвым шлейфом, который сохраняется на весь день. В составе есть бетаин и пантенол — ингредиенты, которые умеют глубоко увлажнять и смягчать кожу. Распыляется тонкой вуалью и быстро впитывается.

Термальная вода, La Roche‑Posay

Классический способ освежиться на работе или на улице: термальная вода с антиоксидантом селеном в высокой концентрации. Она не только увлажняет, но и успокаивает покраснения, уменьшая их интенсивность. Подходит людям с особенно чувствительной кожей и детям.

Увлажняющий мист для сияния с церамидами Exo‑Cera, Dr. F5

Решает сразу пять основных проблем. Церамиды восстанавливают и укрепляют повреждённый кожный барьер, эктоин предупреждает преждевременное старение. Растительные муцины стимулируют выработку коллагена и эластина, а ферментированные экстракты иван‑чая и молочная кислота работают как антиоксиданты, защищая от стресса.

Мист для лица с коллагеном, Farm Stay

Простой и понятный спрей‑мист, который подойдёт любой коже. В нём есть гиалуроновая кислота и коллаген, чтобы увлажнить лицо и вернуть ему гладкость, которая часто пропадает при нехватке влаги. За успокаивающий эффект отвечают аллантоин и экстракт чайного дерева. Не конфликтует с макияжем и не растворяет его.

Сыворотка‑мист с коллагеном для сияния кожи, Pestlo

Особенно понравится обладательницам сухой кожи, которая порой кажется тусклой. В сыворотке есть веганский коллаген — он разглаживает заломы и глубоко увлажняет. ПДРН и фитокомплекс из семян моринги возвращают лицу здоровое сияние.

Увлажняющая спрей‑сыворотка для лица Multivitamin, Lifecode

Мультивитаминным может быть не только сок, но и ваша новая любимая банка для увлажнения. Внутри спрея‑сыворотки — комплекс из витаминов, успокаивающий экстракт хауттюйнии и пантенол вместе с аллантоином, чтобы кожа действительно вошла в состояние комфортного дзена. Подходит для ухода за лицом, шеей и зоной декольте.

Цветочная вода для лица «Роза», Glee Naturals

Традиционный продукт для ухода за кожей в современном формате спрея. Во флаконе — гидролат розы, который впишется в утреннюю или вечернюю рутину. Он восстанавливает pH‑баланс кожи после умывания, тонизирует и увлажняет, а заодно обеспечивает антиоксидантный эффект.

Солнечный спрей для лица и тела Sunny, Nougatine Paris

Удобный формат солнцезащиты с уровнем SPF 50. Для ухода в формулу добавили масло из косточек малины, которое даёт отпор окислительному стрессу, а ещё бисаболол. Он помогает успокоить кожу и снять воспаления.