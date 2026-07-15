Инстасамка утопила сумку стоимостью в миллионы рублей

Во время съёмок нового клипа в Дубае Инстасамка (Дарья Зотеева) лишилась люксовой сумки Hermès Kelly. Инцидент произошел на яхте в конце съёмочного дня.

Артистка выбросила аксессуар за борт. Удалось ли достать сумку из воды — непонятно. Также неясно была ли это постановочная часть клипа или же певица, действительно, случайно выронила её.

Стоимость моделей Hermès Kelly на вторичном рынке может достигать нескольких миллионов рублей — все зависит от размера, материала, цвета и года выпуска. Сколько именно стоила сумка Инстасамки, неизвестно, однако потеря, вероятно, оказалась весьма дорогостоящей.

Момент с падением аксессуара был снят не профессиональной камерой. Не исключено, что этот эпизод войдет в финальную версию клипа.

Ранее Инстасамка сообщила, что её мама и Moneyken помирились. Правда, Даша не объяснила в чём была причина разногласий у её мужа и матери.