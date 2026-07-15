Волочкова вышла в свет с «отвалившимися» волосами

Балерина Анастасия Волочкова появилась на публике без накладного хвоста волос. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Волочкова вышла в свет в темно-зеленом платье с открытой спиной. Однако внимание поклонников было приковано к прическе балерины — у нее была короткая стрижка без наращенных волос. При этом она пошутила, что волосы «отвалились».

© Газета.Ru

Волочкова недавно перенесла несколько операций. В феврале в Германии балерине заменили компоненты тазобедренного сустава. Знаменитость рассказывала, что у нее стерлась хрящевая ткань. После эндопротезирования она слишком рано приступила к тренировкам. От напряжения швы разошлись, и звезда перенесла повторное хирургическое вмешательство. По признанию Волочковой, она переживала, что больше не сможет танцевать, но операция прошла успешно, и артистка больше не испытывает боль.

Знаменитость отмечала, что довольна своей фигурой. По мнению артистки, не многие могут в 50 лет похвастаться такими формами. Балерина отмечала, что привыкла строго следить за питанием и много заниматься спортом, поэтому не представляет другой жизни. И звезда гордится собой.