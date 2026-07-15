Ханна снялась в мини-платье

Певица Ханна снялась во время путешествия по Франции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна позировала в белом мини-платье с цветочным принтом. Образ дополнили белые шлепки Hermes, сумка-клатч и солнцезащитные очки. Волосы она уложила в высокий хвост и сделала легкий дневной макияж. Ханна подчеркнула, что съемку устроила в отеле, который расположен в замке 19 века. Уже несколько дней она путешествует вместе с мужем по Франции по случаю их годовщины свадьбы.

Певица Ханна начала сольную карьеру в 2013 году с песни «Я просто твоя». Весной 2014 года она записала в дуэте с Егором Кридом песню «Скромным быть не в моде». Певица является многократным лауреатом премии «Золотой граммофон».

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

Ранее певица Ханна рассказала, как отметила годовщину брака с Пашу.