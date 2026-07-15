Сидни Суини показала свое любимое белье и поделилась откровенными фото

28-летняя голливудская звезда Сидни Суини попала под шквал критики после публикации провокационного видео в белье. Пока одни фанаты восхищаются смелостью звезды, другие призывают ее «обратиться к Богу».

© WomanHit.ru

Сидни Суини вновь стала главной героиней светских хроник — и вновь из-за своих откровенных фото. Актриса, которой недавно исполнилось 28 лет, предстала перед поклонниками в кружевном черном полупрозрачном бюстгальтере, поясе для чулок и сетчатых перчатках, гордо демонстрируя пышный бюст. Свои фирменные светлые локоны она распустила, а макияж дополнила розовой помадой и эффектным smoky eyes.

© WomanHit.ru

Суини выбрала свои фавориты: кружевные черные трусики, которые она назвала любимыми, а затем показала корсет с бабочкой, отметив:

«Это также идет с бабочкой. Потому что мы настроены серьезно».

Кроме того, актриса продемонстрировала черный комбинезон и комплект из треугольника-бралетта и стрингов.

Однако не всем поклонникам пришлись по душе откровенные кадры. Под видео развернулась настоящая дискуссия. Многие фанаты восхищались смелостью актрисы, но нашлись и те, кто призвал ее обратиться к Богу. Один из комментаторов иронично заметил: «Это выглядит как страница на OnlyFans».