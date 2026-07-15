Кара Делевинь объяснилась за съемку без трусов для Playboy

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь объяснила желание сняться в откровенном образе для обложки журнала Playboy. Причины она назвала в интервью изданию.

Знаменитость позировала в черном корсете с V-образным декольте без трусов, прикрывая обнаженные части тела рукой. В руках манекенщица держала зажженную спичку.

По словам Делевинь, она решилась на подобную съемку ради духа бунтарства.

«Мне казалось, что сняться для журнала, который преимущественно читают мужчины, — это немного дерзкий и бунтарский поступок. К тому же мою творческую команду возглавляли женщины», — пояснила она.

В июне Делевинь рассказала о передозировке со словами «меня удерживали мужчины». Знаменитость рассказала, как ее срочно доставили в больницу и госпитализировали после передозировки. По словам манекенщицы, когда она пришла в чувства, ей не хотелось жить из-за сильных симптомов абстиненции.