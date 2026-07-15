Кэти Холмс вышла в свет в ярком образе

В личной жизни Кэти Холмс, похоже, началась новая глава. Голливудскую актрису заметили на публике с предполагаемым возлюбленным — нью-йоркским художником Джейсоном Бардом Ярмоски, сообщает Just Jared.

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Пара вместе посетила закрытый показ нового фильма студии A24 «Приглашение», который прошёл в Ист-Хэмптоне. По словам очевидцев, Холмс и Ярмоски вошли в кинотеатр, держась за руки, а в течение вечера не скрывали тёплых чувств: много разговаривали, смеялись и выглядели очень счастливыми.

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Во время сеанса актриса, как утверждает источник, положила голову на плечо спутника. После премьеры их также заметили в компании друзей на вечеринке в одном из местных ресторанов.

Джейсон Бард Ярмоски живёт и работает в Нью-Йорке. Художник окончил Школу визуальных искусств в 2010 году, а его работы, посвящённые темам времени, памяти и старения, выставлялись в крупнейших музеях США, включая Бруклинский музей.

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