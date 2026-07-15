Дженнифер Лопес снялась в мини-платье с глубоким декольте

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в «голом» мини-платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Лопес предстала перед камерой в белом мини-платье с вырезами и глубоким декольте, которое дополнила косынкой в тон, черными солнцезащитными очками и серьгами. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с персиковым блеском. Фото были сделаны во время пребывания звезды на Сицилии.

8 июля Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

Позже Лопес посетила мероприятие Alta Moda 2026, организованное брендом Dolce & Gabbana на Сицилии. Актриса позировала перед фотографами в образе Дома моды, состоящем из золотого платья с драгоценными камнями, сияющих туфель на каблуках и накидки.

Ранее Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте и кружевом появилась на Сицилии.