Шарлиз Терон снялась в мини-платье после слухов об «Оземпике»

Голливудская актриса Шарлиз Терон показала фигуру в мини-платье с декольте после слухов об использовании «Оземпика». Фото опубликованы на сайте Page Six.

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14 июля Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Актриса позировала на красной дорожке в белом мини-платье с глубоким декольте и объемной юбкой. Артистка также надела босоножки на каблуках, украшенные бусинами, колье, кольцо и серьги с бриллиантами. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж с черными стрелками и красной помадой.

На прошлой неделе Терон стала гостьей кинопремьеры в Париже. Актриса вышла в свет в сером платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что артистка сильно похудела и предположили, что она использовала «Оземпик».

«Это просто печально: еще одна голливудская красавица, Шарлиз Терон, похоже, скатилась в кроличью нору Оземпика…», «Оземпик получил еще одну красотку», «Это Шарлиз? Боже мой!», «Ее не узнать!» — обсуждали пользователи X (бывший Twitter).