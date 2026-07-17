Дженнифер Лопес вышла на публику с бриллиантами в 500 карат

Певица Дженнифер Лопес отметила день рождения в дорогостоящих украшениях. Об этом сообщает PageSix.

Дженнифер Лопес за вечера сменила три наряда. Сначала она появилась в вечернем платье Zuhair Murad и серьгах ювелирного дома Chopard с бриллиантами и белым жемчугом. Затем певица вышла на публику в черном корсетном платье Tamara Ralph, дополнив образ бриллиантовым ожерельем. И в завершении вечера — пышное платье белого цвета от Stephane Rolland и серьги Chopard, украшенные рубинами и бриллиантами. Общий вес всех украшений с бриллиантами составил 500 карат.

8 июля Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

Позже Лопес посетила мероприятие Alta Moda 2026, организованное брендом Dolce & Gabbana на Сицилии. Актриса позировала перед фотографами в образе Дома моды, состоящем из золотого платья с драгоценными камнями, сияющих туфель на каблуках и накидки.

Ранее 56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в оголяющем грудь платье с пером.