Голливудская актриса Риз Уизерспун показала фигуру в мини-платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя Риз Уизерспун стала гостьей премьеры сериала «Лаки», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось 13 июля в здании Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед камерами в черном мини-платье с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В конце июня Уизерспун впервые за долгое время появилась на публике с немецким бойфрендом-миллиардером Оливером Хаарманом. Они посетили премьеру приквела фильма «Блондинка в законе» — сериала «Эль». Изначально актриса позировала перед фотографами с сыном Диконом Филлиппом, однако вскоре к ней присоединился ее возлюбленный. Артистка и бойфренд держались за руки и улыбались друг другу.

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До этого Уизерспун засняли во время отдыха с финансистом. Влюбленные плавали, целовались и обнимали друг друга. Голливудскую актрису подловили в белом слитном купальнике, а ее бойфренда — в синих плавательных шортах.