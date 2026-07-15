Зендая снялась с крыльями в платье с разрезом до бедра

Голливудская актриса Зендая показала фигуру в платье с крыльями. Фото опубликованы на сайте Page Six.

14 июля Зендая появилась на премьере фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в белом макси-платье Matieres Fecales с декольте и разрезом до бедра, которое было украшено крыльями. Артистка добавила к образу длинные серьги и туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в косу и сделали макияж в персиковых тонах.

До этого артистка стала гостьей кинопремьеры в Лондоне. Зендая позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной.

Ранее Зендая вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте и греческих сандалиях.