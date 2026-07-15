Назван еще один модный цвет лета

Аквамариновый назвали еще одним главным цветом лета 2026 года. К такому выводу пришли обозреватели Who What Wear.

Модные редакторы заметили, что вещи такого оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фото в одежде цвета аквамарин. Среди них оказались Зара Ларссон, Амелия Димолденберг и другие инфлюэнсеры.

Особое внимание читателей призвали обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка.

Ранее в июле стало известно, что звезды отказались от черных шорт в пользу вещи неожиданного цвета — голубого. Одной из первых тренду последовала актриса Зои Кравитц, выбравшая голубые шорты спортивной марки Adidas.