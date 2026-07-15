Как носить юбку поверх брюк на примере Дуа Липы

Есть вещи, которые сначала вызывают только один вопрос: «Кто вообще будет это носить?» Именно так многие отнеслись к юбке поверх брюк. Еще недавно этот прием казался слишком подиумным и сложным для повседневной жизни, но теперь ситуация меняется. Во многом благодаря Дуа Липе, которая показала, что один из самых обсуждаемых трендов последних сезонов легко вписывается даже в обычный летний гардероб.

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Интерес к юбкам-брюкам появился не вчера. Еще в прошлом году похожие модели начали регулярно появляться в образах звезд и гостей модных показов. Дженнифер Лоуренс выбрала полупрозрачную версию с эффектом парео, а Кендалл Дженнер сделала ставку на похожий силуэт во время Недели моды в Париже. Правда, такие варианты выглядели скорее как эффектный эксперимент, чем как вещь, которую действительно хочется доставать из шкафа каждую неделю.

Именно поэтому многие относились к тренду осторожно. Полупрозрачные модели сложно назвать универсальными, а более плотные осенние версии казались слишком необычными для повседневных выходов. Возникал вполне логичный вопрос: получится ли встроить такую вещь в обычный гардероб или она останется покупкой ради одной фотографии?

Ответ неожиданно дала Дуа Липа. После свадебного путешествия певица все чаще появляется в Нью-Йорке в расслабленных городских образах, и один из них оказался особенно удачным. Она выбрала черные брюки с пришитой юбкой и дополнила их самой простой черной майкой. В результате получился комплект, который выглядит современно, но при этом совсем не кажется перегруженным.

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Главный секрет такого образа в том, что необычная вещь остается единственным акцентом. Остальные детали работают на баланс. Однотонный верх делает комплект спокойнее, а многослойность внизу добавляет объем и делает силуэт интереснее. Благодаря этому юбка-брюки выглядят не как модный эксперимент, а как вполне логичное продолжение базового гардероба.

Не менее важную роль играют аксессуары. Ремень с металлической пряжкой помогает сделать силуэт более четким, а обувь с ярким принтом или насыщенным цветом добавляет образу характер. Если хочется чего-то более спокойного, подойдут балетки, кеды или лаконичные кроссовки. Вместительная сумка и крупные солнцезащитные очки завершат комплект без лишних усилий.

Такой образ легко адаптировать под разные ситуации. Вместо черной майки можно надеть белую футболку и бейсболку, если хочется максимально расслабленного настроения. Для вечера подойдет облегающий топ или модель из шелковой ткани, а обувь на каблуке сделает комплект заметно элегантнее. Осенью останется только добавить жакет для офиса или кожаную куртку для прогулок по городу.

Похоже, именно в этом и заключается главный плюс юбки поверх брюк. Она больше не требует сложных стилистических решений и не выглядит как вещь исключительно для модных съемок. Если раньше этот тренд казался слишком смелым, то теперь он вполне может стать одной из самых универсальных покупок нового сезона. Иногда достаточно одного удачного образа, чтобы полностью изменить отношение даже к самым спорным тенденциям.