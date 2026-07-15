Липолитики: кому они подходят и насколько стойким окажется результат

В современной эстетической медицине липолитики давно перестали быть нишевой процедурой. Сегодня это один из самых востребованных инструментов для локальной коррекции контуров лица и тела. Однако вокруг метода до сих пор существует множество вопросов: кому действительно показана процедура, а кому стоит поискать альтернативу?

© Unsplash

И самое главное — насколько долговечным может быть достигнутый эффект? Разбираемся вместе с Алиной Видельгауз, врачом — косметологом и главным тренером косметического бренда, она рассказала, что важно знать.

Как работают липолитики

Липолитики — это инъекционные препараты, которые запускают процесс расщепления жировой ткани в строго определенных зонах. В зависимости от состава они делятся на две основные группы. Прямые липолитики разрушают мембрану адипоцитов, после чего продукты распада выводятся через лимфатическую систему. Непрямые, пептидные формулы действуют мягче: они уменьшают объем жировой капли внутри клетки, не повреждая ее оболочку.

«К современным препаратам непрямого действия относится, в частности, пептидный липолитик. Его формула включает уникальный пептидный комплекс Lipoxsan, 0,1% гиалуроновой кислоты, органический кремний, экстракт гинкго билоба и троксерутин. Помимо липолитического эффекта препарат оказывает дополнительное дренажное и легкое лифтинговое действие, что особенно ценно при работе с проблемными для жиросжигания зонами», — объясняет эксперт.

Кому процедура принесет максимальную пользу

Липолитики демонстрируют наилучшие результаты у пациентов с локальными жировыми отложениями, которые сохраняются несмотря на стабильный вес, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки. Идеальные кандидаты — это люди с нормальным или близким к норме индексом массы тела, хорошей эластичностью кожи и реалистичными ожиданиями.

Наиболее эффективна процедура в следующих зонах:

лицо — второй подбородок, брыли, носогубные жировые пакеты, коррекция овала;

тело — живот и бока, внутренняя поверхность бедер, плечи, зона коленей.

«Липолитики — это не метод похудения, а инструмент точечной коррекции зон, которые не уходят даже когда человек уже пришел в хорошую форме. Они помогают довести силуэт до гармонии, убирая последние жировые ловушки и делая контуры действительно четкими», — отмечает Алина.

Мифы и реальность

Вокруг липолитиков до сих пор ходит немало мифов, которые мешают правильно понять реальные возможности процедуры. Самый распространенный из них — что липолитики помогают похудеть в целом. На самом деле это не так. Процедура работает исключительно локально и предназначена для коррекции конкретных зон, где жир сохраняется особенно упорно, несмотря на все усилия с диетой и тренировками.

Еще одно частое заблуждение касается долговечности результата. Многие ожидают, что эффект будет постоянным. На деле он действительно долгосрочный: при стабильном весе и здоровом образе жизни результат может сохраняться долго. Однако если вес начнет расти, оставшиеся жировые клетки могут увеличиться в объеме, и контуры постепенно изменятся. Именно поэтому поддержание формы после процедуры играет ключевую роль.

Отдельно стоит отметить разницу между классическими прямыми липолитиками и современными пептидными формулами. Последние действуют заметно мягче — они не разрушают мембрану жировых клеток и значительно снижают риск развития фиброза. Благодаря этому они особенно хорошо подходят для работы с деликатными зонами лица, где важна не только коррекция объёма, но и сохранение естественной текстуры и качества кожи.

Когда проявляется эффект и сколько он сохраняется

Первые визуальные изменения становятся заметны уже через 7-14 дней после процедуры. Максимальный результат формируется через 3-6 недель после завершения курса. Продолжительность эффекта во многом зависит от образа жизни пациента. Поскольку жировые клетки в обработанной зоне либо разрушаются, либо значительно уменьшаются в объеме, при стабильном весе результат сохраняется от одного до трех-четырех лет. Однако при существенном наборе веса при пищевых расстройствах, инсулинорезистентности и гормональных сбоях оставшиеся адипоциты могут увеличиваться. В таких случаях может потребоваться поддерживающая процедура раз в 1,5-2 года.

«Результат липолитиков — это долгосрочная инвестиция. Чем внимательнее пациент относится к своему образу жизни после процедуры, тем дольше сохраняется достигнутый эффект», — отмечает косметолог.

Как продлить результат

Для максимальной продолжительности эффекта специалисты рекомендуют:

соблюдать достаточный питьевой режим;

поддерживать сбалансированное питание с акцентом на белок;

сочетать процедуру с дренажными и лифтинговыми методиками (при необходимости);

регулярно заниматься физической активностью.

Когда от процедуры лучше отказаться

Существуют четкие противопоказания, при которых липолитики не рекомендуются:

беременность и период лактации;

онкологические и аутоиммунные заболевания;

тяжелые патологии печени и почек;

острые воспалительные процессы и кожные заболевания в зоне введения;

значительное превышение нормы веса.

В каждом случае решение принимается только после очной консультации врача-косметолога.