Девушка показала влияние семечек на внешность и вызвала ажиотаж в Сети

Россиянка Анастасия Хомик показала влияние употребления семян подсолнечника на внешность и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах женщина продемонстрировала V-образные щели между передними зубами на верхней и нижней челюсти. Она рассказала, что каждый день щелкала семечки, что привело к подобному дефекту.

«Я не знаю, чем я думала. <...> За последний год зубы сточились настолько, что я сильно стала обращать на это внимание, особенно на фотографиях», — заявила автор поста.

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В то же время Хомик запечатлела, что обратилась к стоматологу, который провел реставрацию и вернул зубам здоровый вид.

Ролик набрал 1,7 миллиона просмотров. «Я два зуба так же сточила. Врач сказал, что впервые видит такую любовь к семечкам», «У меня с детства передние зубы тоже неровные из-за семечек», «Я пальцами их открываю до мозолей», «Вы на всякий случай еще печень с селезенкой и желчным пузырем проверьте», — заявили юзеры в комментариях.

В марте российская блогерша Лина (фамилия неизвестна) установила виниры в Турции и впала в истерику из-за разрушенных зубов.