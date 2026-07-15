Тренд Jelly Shoes: как носить желейную обувь летом 2026 года

История обуви из гибких прозрачных материалов началась в 1980‑е, но по-настоящему культовым этот тренд стал десятилетие спустя. 1990‑е и начало 2000‑х стали эпохой дерзкого футуризма в моде.

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Дизайнеры активно внедряли в свои коллекции технологичные материалы: винил, латекс, пластик. Вещи из таких материалов стали визуальным кодом эпохи. Сегодня желейные модели переживают новую волну популярности, уверенно возвращаясь в списки главных летних трендов. Сейчас такая обувь стала частью повседневного гардероба современных модниц.

В сезоне 2026 дизайнеры предлагают широкий выбор желейных моделей на любой вкус и случай: от лаконичных балеток и изящных босоножек до расслабленных вьетнамок, стильных мюли, удобных сабо и выразительных туфель. Разнообразие силуэтов позволяет вписать такую обувь в самые разные образы — от повседневных до более нарядных. Рассказываем, с чем носить Jelly Shoes.

С чем носить «желейки» в 2026 году

С брючным костюмом и рубашкой. Сочетание желейной обуви с брючными костюмами — отличный способ сбалансировать игривость материала и строгость кроя. Сдержанные модели закрытого силуэта в рыбацком стиле особенно удачно смотрятся в паре с расслабленными костюмами или лаконичными брюками. Минималистичная сумка в тон или нейтрального оттенка завершит образ, добавив ему собранности.

С джинсами и майкой‑алкоголичкой. Это сочетание — настоящая база сезона. Простые прямые джинсы и базовый белый топ (например, майка‑алкоголичка) создают идеальный фон для акцентной обуви. Особенно хороши вьетнамки или открытые сандалии с тонкими ремешками из прозрачного гибкого пластика. Они добавляют образу легкости и непринужденности, не перетягивая на себя все внимание. Такой комплект — универсальное решение для прогулок по городу, встреч с друзьями или спонтанных поездок за город.

С трикотажем и укороченными брюками. Если хочется добавить в образ нотки ретро, стоит обратиться к эстетике Ривьеры 90‑х. Укороченные брюки (капри или модели с подворотами) в сочетании с легким трикотажем (джемпером или топом) создают расслабленный, но продуманный силуэт. В пару к такому комплекту отлично подойдут желейные балетки или сандалии. Их полупрозрачная фактура добавит образу актуальности, а ретро‑настроение сделает его запоминающимся. Этот вариант особенно хорош для теплых дней, когда хочется выглядеть стильно, но чувствовать себя максимально комфортно.

С пляжными и летними вещами. Яркие полупрозрачные вьетнамки, мюли на небольшом каблуке или классические «мыльницы» сочетайте с сарафанами из легких тканей, летящими юбками в пол или пляжными шортами. Получится образ, в котором будет комфортно даже в самый жаркий день. Прозрачные материалы не только выглядят эффектно, но и позволяют ногам «дышать», что особенно важно в отпуске. К тому же такая обувь легко моется и быстро сохнет.

С платьем мини и оверсайз‑пиджаком. Контраст между лаконичным мини‑платьем, объемным пиджаком и желейными сандалиями создает динамичный, многослойный образ. Пиджак добавляет структуры, а обувь — игривости.

С юбкой миди и базовой футболкой. Юбка миди (плиссированная, прямая или с разрезом) в паре с простой футболкой и желейными балетками — отличный вариант для тех, кто ценит баланс между женственностью и комфортом.

С комбинезоном и соломенной шляпой. Легкий комбинезон из льна или хлопка вместе с желейными мюли и соломенной шляпой — идеальный комплект для поездки на море или прогулки по набережной.

С льняными брюками и льняной рубашкой. Для более спокойного, «приглушенного» образа попробуйте сочетать желейную обувь с вещами из льна. Натуральные ткани и полупрозрачные материалы создают интересный контраст фактур, делая образ свежим и небанальным.

Желейная обувь в 2026 году — это не просто тренд, а универсальный инструмент для создания ярких, запоминающихся образов. Такая обувь способна стать любимой деталью летнего гардероба.