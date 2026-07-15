Стилист рассказал, как меняется стиль после 40 лет

После сорока многие женщины замечают, что при выборе одежды начинают смотреть не столько на трендовые новинки или женственный силуэт, сколько на комфорт. Означает ли это, что с возрастом желание выглядеть красиво исчезает? Совсем нет. Скорее меняются приоритеты. Как совместить комфорт и стиль, рассказала персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова.

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Комфорт — не равно отказ от стиля

В юности многие готовы терпеть неудобства ради эффектного образа. Туфли, в которых невозможно ходить, платье, мешающее свободно двигаться, или неудобное декольте кажутся оправданной жертвой. Со временем приходит понимание, что одежда должна работать на человека, а не наоборот.

«После 40 появляется больше уверенности в себе, и вместе с ней исчезает потребность что-то доказывать окружающим. Если раньше выбор мог зависеть от моды или желания произвести впечатление, то теперь на первый план выходит собственное ощущение комфорта. И это вовсе не означает отказ от стиля», — отмечает эксперт.

Многие воспринимают комфорт и элегантность как противоположности. Но современная мода давно доказала, что это вполне можно совместить. Сегодня выглядеть женственно и актуально возможно без высоких шпилек, слишком облегающих силуэтов и неудобных деталей. Важнее качество материала и удачная посадка.

Осознанный подход к одежде

С возрастом приходит мудрость, а значит многие начинают лучше понимать особенности своей фигуры, определяются с персональным стилем и перестают гнаться за каждым новым трендом.

«Вместо импульсивных покупок появляется осознанность: вещь должна подходить именно вашей внешности и ритму жизни, а не просто быть модной в этом сезоне. Такой принцип не только экономит бюджет, но и делает гардероб более цельным и долговечным», — подчеркивает Анастасия.

Главное — не подменять понятие комфорта условными черными бесформенными вещами. Удобная одежда не обязана быть скучной, точно так же как красивая не обязана причинять дискомфорт. Стилист:

«Важно найти баланс между элегантностью и удобством, персональным стилем и актуальным силуэтом. А также между количеством одежды и ее разнообразием, чтобы с одной стороны не перегрузить гардероб, в с другой — не потонуть в ежедневных буднях однообразных вещей».

В моде давно стерто понятие «по возрасту». Важнее одеваться уместно и по погоде, а также в соответствии со своими предпочтениями, статусом, настроению. Поэтому настоящий стиль начинается не тогда, когда вы готовы терпеть неудобства ради красивой картинки, а когда одежда помогает чувствовать себя уверенно, свободно и оставаться собой.