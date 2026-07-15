Косметолог ответил, почему Макрон так сильно постарел

Президент Франции Эммануэль Макрон заметно постарел из-за стресса, нехватки сна и образа жизни. Об этом заявила врач-косметолог Кристина Радина.

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По словам специалиста, у французского лидера углубились носогубные складки, снизилась упругость тканей, а овал лица стал менее выраженным. Врач пояснила, что на скорость старения влияют: генетика, питание, качество сна, уровень стресса и уход за кожей.

«В понятие "образ жизни" я включаю экологию, характер питания, режим сна и отдыха, уровень стресса, а также общий уход за кожей. Что касается генетики, то здесь все зависит от наследственного типа старения: одни люди визуально выглядят моложе своих сверстников в силу генетической предрасположенности, тогда как другие типы старения изначально ведут к более быстрому ухудшению внешних данных», — приводит слова Радиной Life.ru.

Летний уход часто сводится к двум крайностям: полному отказу от средств или, наоборот — чрезмерному очищению. Как следствие, кожа становится обезвоженной, с пигментацией и новыми морщинами, а виновником оказывается не столько солнце, сколько неправильные действия самого человека. «Вечерняя Москва» вместе с косметологом-эстетистом практик-центра Ampermy Екатериной Поповой разобрала пять распространенных ошибок, которые незаметно портят кожу в жару.