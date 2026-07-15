Россиянам посоветовали украшение для повседневного образа

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал носить диадемы летом. Об это он написал в Telegram-канале.

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«Каждой моднице по диадеме! Носите тиары или диадемы не только на праздники, но и смело интегрируйте в свои повседневные образы. Просто наденьте свою диадему с простой футболкой с дерзкой надписью и любимыми джинсами. А еще классным приемом будет совместить тиару с кепкой или шелковым платком», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

Ранее ведущий «Модного приговора» объяснил, как Чемпионат Мира по футболу повлиял на моду.