Красота по-советски. На кого равнялись модницы и как повторяли образы кинозвезд?

В пятницу и воскресенье телеканал «МИР покажет легендарный советский фильм «Я шагаю по Москве. Сегодня эта картина интересна не только благодаря сюжету и великолепному актерскому составу, но и потому, что она служит настоящей энциклопедией городской моды начала 1960-х годов. Художники по костюмам и гриму не стремились к вычурности: герои выглядят именно так, как в те годы одевалась и причесывалась столичная молодежь. По этой киноленте можно детально изучать самые популярные женские образы эпохи оттепели.

Смотрите художественный фильм «Я шагаю по Москве в пятницу, 17 июля, в 6:30 и в воскресенье, 19 июля, в 5:30 на телеканале «МИР.

Прически советских модниц сегодня вызывают легкую улыбку и теплую ностальгию: пышные начесы, знаменитые «бабетты, объемные локоны, химическая завивка и безупречно уложенные челки. Каждая такая укладка рассказывала о времени, мечтах и даже о характере своей обладательницы. Рассказываем, какие прически тогда были на пике популярности и где советские женщины черпали вдохновение для создания своих образов.

От Софи Лорен до Майи Плисецкой: откуда брались идеи причесок?

Сегодня достаточно открыть смартфон, чтобы увидеть тысячи вариантов укладок. В СССР все было иначе: главными законодателями моды становились киноэкран и пресса. Женщины часами разглядывали фотографии актрис в популярных журналах «Работница, «Крестьянка, «Советский экран и «Силуэт. Настоящим сокровищем считались редкие зарубежные каталоги мод — например, немецкий Burda Moden. Их бережно передавали из рук в руки и засматривали до дыр.

Особым событием был выход зарубежных фильмов, которые изредка попадали в советский прокат. Образы Софи Лорен, Катрин Денев, Мирей Матье и Джины Лоллобриджиды завораживали зрительниц не меньше, чем сюжеты картин. Парикмахеры пытались запомнить детали укладок прямо во время сеанса, чтобы потом повторить их в салонах.

Не отставали и отечественные звезды. Советские актрисы и эстрадные певицы становились настоящими иконами стиля. Их портреты вырезали из журналов и приносили в парикмахерские со словами: «Хочу прическу точь-в-точь как у нее.

Шестидесятые: эпоха «бабетты и невероятного объема

Настоящую революцию в мире причесок совершила комедия «Бабетта идет на войну с Брижит Бардо в главной роли, вышедшая в 1959 году. До советского проката фильм добрался чуть позже, но эффект от него оказался оглушительным. Изящная высокая укладка с пышным начёсом моментально покорила всю страну.

В парикмахерских выстраивались очереди из желающих сделать укладку «под Бардо. Не имея под рукой профессиональных стайлингов и специальных парикмахерских валиков, советские мастера проявляли невероятную изобретательность. Для создания объема они использовали шиньоны, накладки из поролона и даже свернутые капроновые чулки. Волосы беспощадно начесывали и щедро фиксировали лаком.

Так родилась знаменитая советская «бабетта — символ элегантности и женственности 1960-х. Такую сложную укладку берегли для особых случаев: свадеб, выпускных балов и других важных торжеств.

Параллельно в моду вошли дерзкие короткие стрижки с объемной макушкой. Их главными популяризаторами стали отечественные кинодивы: Наталья Фатеева, Людмила Гурченко и Анастасия Вертинская. С такой прической советские женщины выглядели современно, динамично и по-европейски легко. Именно такую стильную стрижку носила и главная героиня фильма «Я шагаю по Москве.

Семидесятые: естественность с характером

Если в шестидесятые в почете были сложные конструкции, то семидесятые постепенно сделали моду более свободной и естественной.

Женщины перестали убирать волосы в высокие прически — на смену им пришли длинные распущенные пряди. Все чаще модницы выбирали мягкие локоны, крупные волны и укладки с прямым пробором. В моду вошла знаменитая стрижка «сэссон, созданная британским стилистом Видалом Сассуном (Vidal Sassoon). Советские парикмахеры быстро адаптировали ее под отечественные реалии, и вскоре эту аккуратную округлую форму начали стричь буквально в каждом салоне страны.

Еще одним культовым образом стало идеально ровное каре с густой челкой, как у французской певицы Мирей Матье. Такая стрижка считалась эталоном парижского шарма, и ее копировали миллионы советских женщин.

В этот же период вернулась мода на классические косы. Конечно, похвастаться такой роскошью могла далеко не каждая, но если женщине удавалось вырастить густую длинную косу, она становилась предметом особой гордости.

Восьмидесятые: чем больше объем, тем лучше

Если в семидесятых ценилась естественность, то восьмидесятые вновь сделали ставку на броскую эффектность. На авансцену вышли химическая завивка, невероятный объем и густые челки — по правилам моды, пышную копну волос должно было быть видно издалека.

После знаменитой «химии пряди превращались в упругие кудряшки, державшиеся по несколько месяцев. Для советских женщин это было невероятно удобно: достаточно слегка подсушить голову после мытья — и эффектный объем уже готов.

В 1980-е безумную популярность обрели многоступенчатые стрижки — «каскад и «Аврора, а также объемные укладки с начесом на макушке. Молодежь вовсю вдохновлялась образами западных поп-див, а звезды советской эстрады лишь подогревали интерес к этой дерзкой и яркой моде.

Секреты красоты по-советски

Ассортимент средств для ухода за волосами и фиксации укладок в СССР был весьма скромным, однако советские женщины умели творить настоящие чудеса с помощью того, что находилось под рукой.

Легендарный лак «Прелесть появился лишь в конце 1970-х годов и мгновенно стал жесточайшим дефицитом. До этого для закрепления причесок использовали подслащенную воду, пиво или жидкий сахарный сироп. Пышный начес создавали обычным гребнем, а жесткие металлические бигуди стойко терпели на голове всю ночь.

Для окрашивания использовали натуральные хну и басму, смешивая их в разных пропорциях ради получения нужного оттенка. Мечтающие о блонде осветляли пряди перекисью водорода. Результат домашнего эксперимента не всегда оправдывал ожидания, но это никого не останавливало.

Инструментов у мастеров тоже было немного. Большинство образов создавалось с помощью обычных расчесок, невидимок и металлических зажимов. Компактные ручные фены были редкостью, поэтому в парикмахерских волосы сушили под огромными стационарными сушуарами-«колпаками. Под ними клиентки проводили по сорок минут, листая журналы и обсуждая последние новости.

Сегодня ретро-снимки с экстремальными начесами или сверхобъемной «химией могут показаться забавными. Но за каждой такой прической стояло искреннее желание быть красивой, следовать мировой моде и умение создавать стиль буквально из ничего. В условиях тотального дефицита советские женщины находили способы выглядеть утонченно. Они делились секретами друг с другом, доверяли проверенным мастерам, экспериментировали перед зеркалом и не боялись меняться. Возможно, именно поэтому мода той эпохи до сих пор вызывает такое теплое чувство ностальгии.

Если приглядеться к героиням фильма «Я шагаю по Москве, можно заметить, насколько естественны их прически. В кадре нет громоздких начёсов, которые станут популярны чуть позже, нет агрессивной завивки из 1980-х и практически отсутствуют сложные, «тяжелые вечерние конструкции.

В этом и кроется особое очарование картины. Фильм снимался в 1963 году — в эпоху оттепели, когда советская мода еще не увлеклась гипертрофированным объемом. Это было время легкости, открытых улыбок, естественной женственности и искреннего оптимизма. Именно поэтому причёски из фильма «Я шагаю по Москве стали эталоном городского шика шестидесятых: они просты, элегантны и смотрятся удивительно современно даже спустя более полувека.