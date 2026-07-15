Косметолог объяснил, можно ли делать ботокс при жаре +35

Ботулинотерапию и контурную пластику можно проводить даже при температуре воздуха выше +35 °C, если пациент здоров и соблюдает рекомендации врача. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники «Клазко» Нана Перфильева.

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«Температура воздуха не влияет на эффективность ботулотоксина или филлеров. После инъекций в течение 24–48 часов желательно избегать факторов, которые усиливают кровообращение и могут спровоцировать более выраженный отек. Это баня, сауна, горячие ванны, интенсивные физические нагрузки и длительное пребывание под палящим солнцем», — рассказала врач.

Она также отметила, что, если сразу после процедуры отправиться загорать или провести несколько часов на жаре, восстановление может быть менее комфортным: отек и покраснение могут сохраняться дольше.

«Кроме того, в первые сутки важно соблюдать обычные правила гигиены, не трогать лицо без необходимости и избегать загрязнения кожи, чтобы снизить риск попадания инфекции через места инъекций», — добавила эксперт.

Перфильева подчеркнула, что после введения филлеров летом также важно использовать солнцезащитные средства.

«Избыточное воздействие ультрафиолета усиливает воспалительную реакцию кожи и повышает вероятность появления поствоспалительной пигментации у пациентов, склонных к ней», — объяснила она.

И в заключение косметолог развенчала популярный миф о том, что ботокс якобы «тает» в жару.