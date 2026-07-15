Как бренд с самым провокационным названием стал любимцем Голливуда

На красных дорожках обычно говорят о шёлке, кутюре и драгоценностях. Но в случае с Matières Fécales разговор начинается совсем с другого — с названия, которое сложно забыть. Именно этот парижский бренд выбрала Зендая для премьеры «Одиссеи» в Нью-Йорке: актриса появилась в белоснежном платье с объёмными перьями и драпировками, напоминающем античную скульптуру Ники Самофракийской. В образе соединились театральность, архитектурная форма и фирменная способность бренда превращать одежду в перформанс.

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За Matières Fécales стоят дизайнеры Ханна Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран — дуэт, который за короткое время стал одним из самых обсуждаемых имён нового поколения моды. Их эстетика строится на контрастах: с одной стороны — романтичные силуэты, розовый тюль, бальные платья и почти сказочная женственность, с другой — разрывы ткани, кожа, провокационные детали и элементы социальной сатиры. Именно эта смесь привлекла внимание звёзд. Леди Гага появилась в их чёрном платье из перьев на «Грэмми-2026», Сара Полсон выбрала их образ для Met Gala с рваным серым тюлем и маской из денег, а Деми Мур вышла на Каннский фестиваль в ярко-розовом платье с гигантским бантом.

Главная сила бренда — он не пытается понравиться всем. Пока многие модные дома адаптируются под универсальный коммерческий язык, Matières Fécales делает ставку на индивидуальность.

«Многие крупные игроки в моде слишком заняты тем, чтобы угодить всем, поэтому их предложения становятся похожи на меню ресторанов быстрого питания», — считают дизайнеры.

Именно поэтому их выбирают артисты, которым нужен не просто красивый наряд, а образ с характером. Для Зендаи, Леди Гаги или Сары Полсон одежда Matières Fécales становится продолжением личности — немного странной, немного дерзкой и совершенно не рассчитанной на спокойную реакцию. В мире, где люкс всё чаще стремится к минимализму и безопасности, Matières Fécales предлагает противоположное: моду как высказывание. И, возможно, именно поэтому их следующий большой желаемый клиент — не очередная поп-звезда, а Мишель Обама. Дизайнеры уверены: в их строгом костюме она могла бы воплотить ту же идею, которая лежит в основе бренда, — свободу быть собой.