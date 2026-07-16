Кайли Дженнер снялась в крошечном бикини

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер снялась в купальнике и «детских» туфлях из 1990х. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер показала, с чем можно носить трендовые «детские» желейные туфли из 1990-х. Модель дополнила розовую пару обуви на каблуке голубым костюмом с принтом, который состоял из крошечного лифа бикини и бриджей. Бизнесвумен позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Недавно Дженнер устроила фотосессию в крошечном купальнике. Знаменитость позировала в леопардовом бикини. Волосы бизнесвумен распустила и сделала легкий макияж. В кадре она лежала с книгой в кровати и читала.

До этого бизнесвумен снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.